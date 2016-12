Killer di Berlino ucciso in una sparatoria a Sesto San Giovanni

Si è conclusa in Italia la fuga di Anis Amri. Il 22enne tunisino – ritento l'autore della strage al mercatino di Natale di Berlino – è rimasto ucciso in una sparatoria con la Polizia alle porte di Milano. Il nordafricano era giunto a Sesto San Giovanni, in treno, da Parigi. Intorno alle 3 di notte è stato avvistato in una piazza nei pressi della stazione ferroviaria, da una pattuglia. Si trattava di un normale controllo, ma Amri – al grido di Allah u akbar - ha iniziato a sparare all'impazzata contro i poliziotti. Uno dei due agenti è stato colpito non gravemente ad una spalla, l'altro ha risposto al fuoco, freddando sul posto il presunto killer di Berlino. L'antiterrorismo milanese ha effettuato il riconoscimento attraverso le impronte digitali e ha riscontrato che la calibro 22, che ha ferito il poliziotto, è la stessa pistola usata dal tunisino in occasione della strage.