Terrorismo, preparavano altro attacco in Germania: due arresti

Due giovani fratelli kosovari sono stati arrestati mentre preparavano un attacco a un grande centro commerciale nella città tedesca di Oberhausen. Oltre 2mila persone ieri sera a Sulmona alla fiaccolata per Fabrizia: in giornata era arrivata la conferma della morte della 31enne nell'attacco di Berlino. A Venezia oggi sarà posizionato un ponte dedicato a Valeria Solesin, uccisa nell'attacco al Bataclan. In Australia volevano compiere un attentato di Natale a Melbourne: 7 arresti.