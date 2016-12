Morta l'attrice Debbie Reynolds, madre di Carrie Fisher

E' morta ieri a 84 anni l'attrice Debbie Reynolds, protagonista nel 1952 di 'Singin' in the Rain' e madre di Carrie Fisher, la ''principessa Leila'' della serie Star Wars scomparsa martedì scorso. La notizia della morte di Debbie Reynolds è stata data dal figlio Todd Fisher. ''Ora è con Carrie e noi abbiamo il cuore distrutto'' ha aggiunto Fisher al Cedars-Sinai Medical Center, dove sua madre era stata trasportata in ambulanza ieri. Lo stress per la morte della figlia ''era stato troppo forte'' ha detto ancora Fisher.