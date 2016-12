San Piero in Bagno: un morto e un ferito in seguito a scontro auto-apecar

Un uomo è morto e un altro è rimasto ferito, in condizioni giudicate di media gravità, nello scontro fra un'auto e un'apecar avvenuto poco dopo le 13.30 a San Piero in Bagno, in via Battisti. Lo riferisce Romagna Soccorso. Il ferito è stato trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena. Sul luogo dell'incidente anche l'eliambulanza da Ravenna, oltre al medico del 118, vigili del fuoco e pattuglie della Polstrada.