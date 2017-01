Cattolica: vincono 500 mila euro al gratta e vinci da 5 euro

Vincita da capogiro con un gratta e vinci per una coppia di Cattolica che con un tagliandino da 5 euro ne hanno vinti 500mila. Quando hanno visto la cifra "per un attimo ho pensato che avrei dovuto raccoglierli con il cucchiaino" - ha commentato il proprietario del bar al Resto del Carlino. Non è nota l'identità dei due: il gestore ha detto che sono clienti abituali, sui 45 anni, entrambi dipendenti nel settore privato.