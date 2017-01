Coppia imprenditori sammarinesi sotto indagine in Veneto

Il Gazzettino di Padova riferisce che una coppia sammarinese (F.S. e T.M le iniziali), titolare di un paio di aziende, avrebbe emesso false fatture per giustificare l'erogazione di bonifici per 801mila euro, da parte di una donna, ex contabile della “Rodigas srl”. Secondo l'accusa i tre si sarebbero spartiti il “bottino” e la ex contabile avrebbe usato i soldi per costruirsi una villa nel comune di Selvazzano.



l.s.