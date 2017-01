Florida: sparatoria all'aeroporto, arrestato ex militare

Esteban Santiago, questo il nome dell'ex militare di origine ispanica, che ieri sera ha aperto il fuoco nell'area di ritiro bagagli dell'aeroporto di Fort Lauderdale, in Florida. Cinque morti e almeno 8 feriti il bilancio della strage.

Il 26enne è stato arrestato e poi interrogato dalla polizia. Secondo le prime informazioni sembrerebbe non trattarsi di terrorismo. La strage sarebbe opera di un uomo con problemi mentali. Nel 2016 pare che abbia detto dall'Fbi di essere "costretto a combattere per l'Isis".