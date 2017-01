Cc Rimini: nelle maglie dei controlli finiscono 3 stranieri per droga e 9 italiani per guida in stato di ebbrezza

Controlli nella notte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Rimini. Impiegati 52 uomini con 24 pattuglie sul campo che hanno controllato oltre 250 veicoli, identificando quasi 380 persone. Sono stati intercettati 3 soggetti, due rumeni e un ucraino, sono stati denunciati in stato di libertà per reati di stupefacenti e porto illegale di oggetti atti ad offendere, mentre sono state denunciate in stato di libertà 9 persone perché trovate con i valori per il tasso alcolemico superiori a quelli previsti per legge. Quasi tutti riminesi tra i 23 e i 59 anni