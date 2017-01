Rimini: Polaria rintraccia la madre di un minorenne albanese che voleva usufruire benefici assistenziali

E'arrivato all'aeroporto di Rimini non accompagnato, per questo la Questura di Rimini ha chiesto alla Polizia di Frontiera di avviare una serie di controlli nei confronti di un albanese minorenne che dichiarava di essere solo. E' solo uno dei casi del fenomeno di minori albanesi che si dichiarano bisognosi di assistenza per poter accedere ai benefici assistenziali forniti dai Comuni italiani. I controlli successivi hanno permesso di scoprire che era arrivato insieme e a una donna di 49 anni, presumibilmente la madre. La stessa donna che aveva una prenotazione su un volo in partenza per Tirana. La polizia di frontiera l'ha così rintracciata all’area check già in possesso di carta di imbarco per Tirana, madre del minore abbandonato. Gli Agenti di Polaria l'hanno quindi denunciata per abbandono di minore e restituito il figlio.