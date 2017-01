Polizia di Stato: controlli antidroga e antidegrado, arresti e denunce



Nelle ultime 72 ore, la Polizia di Stato nell'ambito dei controlli antidroga e antidegrado, ha arretato 2 uomini e denunciato 4 persone a piede libero. Il primo arresto è quello per evasione di un ragazzo di 19 anni, di nazionalità ucraina, scoperto dalle Volanti della Questura di Rimini nel corso di una lite per strada: tra i tre stranieri in evidente stato di ubriachezza, un ucraino risultava sottoposto a misura restrittiva dell’Autorità Giudiziaria e spesso in passato aveva ripetutamente violato gli obblighi imposti. Il secondo arresto a carico di un 18enne di origine albanese sospettato di effettuare, unitamente ad altri due complici tuttora attivamente ricercati, dei furti in abitazione nella zona di San Giuliano e nelle zone a ridosso dell’ospedale, aree nelle quali è stato notato e segnalato insieme a un piccolo gruppetto di giovanissimi verosimilmente dell’est Europa. Alle prime luci dell’alba invece è stato effettuato un duplice controllo presso una struttura abbandonata e un residence di Marina Centro e Bellariva; dove alcuni stranieri sono stati denunciati per invasione di terreni ed edifici, clandestinità , divieto di dimora nonché mancanza di permesso di soggiorno.