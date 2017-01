Repubblica Ceca: crolla palestra per neve, inaugurata da poco

Queste le immagini che arrivano da Ceska Trebova in Repubblica Ceca dove ci sono stati attimi di terrore, per il crollo del tetto di una palestra a causa del peso della neve, accumulato negli ultimi giorni. Il cedimento è avvenuto durante una partita di floorball, una sorta di hockey senza pattini. Per fortuna i giocatori si sono accorti di quello che stava accadendo ed hanno abbandonato la struttura mentre il tetto crollava lentamente. Secondo alcune fonti locali, la palestra era stata inaugurata solo poche settimane fa.