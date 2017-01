Maltempo: scuole chiuse a Urbino anche domani

Ancora forti nevicate. A Urbino scuole chiuse anche domani, mercoledì 18 gennaio 2017. 'In considerazione del perdurare delle nevicate sul territorio comunale e delle previsioni avverse anche per le prossime 24 ore - si legge in una nota dell'ammistrazione - confermate dal Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile della Regione Marche, il Sindaco Maurizio Gambini, con ordinanza n. 2 del 17.01.2017, ha disposto la chiusura degli asili nido e delle scuole di ogni ordine e grado anche per la giornata di mercoledì 18 gennaio 2017'.