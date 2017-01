Neve: imbiancata la parte alta della Repubblica

Un lento miglioramento delle condizioni meteo è previsto da giovedì

La neve continuerà a cadere, debole, anche domani. A Chiesanuova il punto più difficile dove si misurano 50 centimetri, fanno sapere dalla protezione Civile. Un lento miglioramento delle condizioni meteo è previsto da giovedì.

La zona critica rimane la parte alta della Repubblica: da Domagnano in giù solo pioggia mista a neve e strade libere. I mezzi, comunque, saranno al lavoro tutta la notte e la raccomandazione rimane quella di non muoversi con le auto se non adegutamente attrezzate. E' fortemente consigliato l'uso delle catene da Domagnano.

I maggiori problemi sono quelli legati alla viabilità con varie macchine ferme per montare le catene o parcheggiate in modo da intralciare il lavoro dei mezzi spazzaneve. E' stata attivata anche la "manuale", la squadra che sta liberando gli ingressi delle scuole con le pale.

Nella provincia di Rimini vento e mareggiate sulla costa, forti nevicate nell'entroterra. Lungo l'Adriatico forte vento che, proveniente da nord – est, ha raggiunto raffiche tra i 70 e i 90 km all'ora.

L'ondata di maltempo si è abbattuta in particolare sull'alta Valmarecchia. A Novafeltria, per la neve, scuole chiuse due giorni. La circolazione sulla Marecchiese è resa difficoltosa dagli accumuli sulle strade e, nonostante l'impiego di spazzaneve e spargisale, si sono registrati degli intraversamenti dei mezzi pesanti tra Perticara e Pennabilli.

Oltre 30 anche i comuni della provincia di Pesaro e Urbino che domani hanno disposto la chiusura delle scuole.

Per quanto riguarda le strade, su quelle provinciali, come evidenzia il presidente Daniele Tagliolini, “da ieri stanno lavorando incessantemente uomini e mezzi della Provincia e delle 62 ditte attivate attraverso il Mepa, il mercato elettronico della pubblica amministrazione. In azione 68 mezzi sgombraneve, che potranno diventare 101 in caso di necessità, come previsto dal nostro piano neve" ha concluso Tagliolini.



VA