Maltempo: migliora la situazione in Valmarecchia, ma diverse frazioni praticamente sepolte

Neve in Valmarecchia, l'alta valle è raggiungibile solo con catene o gomme termiche. Dopo l'intensa nevicata di ieri la situazione oggi è migliorata. Undici mezzi hanno lavorato ininterrottamente per 20 ore per rendere le strade del Comune di Novafeltria percorribili. A complicare la situazione il fatto che fino alla serata di ieri abbia nevicato 'a vento', favorendo gli accumuli. La Marecchiese è liberamente percorribile fino a Novafeltria, problemi si registrano soprattutto nelle frazioni, come quella di Perticara. La polizia Stradale raccomanda prudenza e non segnala particolari disagi, a parte episodi che tuttora si registrano di mezzi pesanti che non riescono a raggiungere le frazioni o i Comuni dell'alta Valmarecchia, come Pennabilli o Sant'Agata. Scuole chiuse, ieri ed oggi.



GUARDA LE IMMAGINI