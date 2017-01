Bastoncini d'incenso cancerogeni, sequestrato carico al Gross di Rimini

La Guardia di Finanza di Rimini ha sequestrato oltre 115mila bastoncini di incenso di varie profumazioni ritenuti altamente dannosi per la salute degli utilizzatori. Sono stati denunciati per le violazioni alla normativa del Codice del consumo i due soci di una ditta con sede all'interno del Gross. Il servizio è partito da un'inchiesta delle "fiamme gialle" di Monza che aveva riscontrato la vendita di alcune tipologie di incenso, rivelatesi dannose per presenza di benzene, sostanza cancerogena accertata.



Sulla scia di questi accertamenti, i finanzieri di Rimini hanno accertato la presenza al Gross di una società attiva nel settore del commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori tra cui gli stick di incenso. Complessivamente sono stati sequestrati 115.939 bastoncini di incenso, acquistati dal rivenditore riminese da un fornitore indiano. La tipologia di bastoncini di incenso sequestrati era, tra l'altro, già stata oggetto di "allarme consumatori" da parte del ministero della Salute per la presenza di benzene.