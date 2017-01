Rimini: ciclista investito da maxi scooter

L'uomo, 75 anni, si trova in gravi condizioni all'Infermi di Rimini

Un uomo di 75 anni è in gravi condizioni all'ospedale Infermi di Rimini per le ferite riportate in un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi in via Covignano, a Rimini. L'anziano stava attraversando la strada ed è stato investito da un maxi scooter, un Suzuki Burgman 400, che nonostante il disperato tentativo per evitarlo l'ha centrato in pieno. Sul posto per i rilievi la Polizia Municipale.