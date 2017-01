Cerasolo: incidente sulla superstrada per fortuna senza gravi conseguenze

Un incidente stradale è avvenuto poco fa, sulla superstrada Rimini - San Marino, davanti al "Globo". Coinvolte due auto con targa italiana. La dinamica è ancora al vaglio della Polizia Stradale: a quanto si apprende, la Nissan Micra - che procedeva in direzione Rimini - voltando a sinistra all'incrocio, non avrebbe dato la precedenza a chi stava sopraggiungendo. Si sarebbe quindi scontrata con una Renault, ribaltandosi sul fianco. Non risultarebbero però feriti, solo traffico in tilt e disagi per rallentamenti.