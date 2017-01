Rimini: arrestato albanese per atti persecutori

Aveva preso di mira un 44 enne egiziano, con la cui compagna aveva allacciato una relazione extraconiugale. I Carabinieri di Rimini hanno arrestato, a seguito di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Rimini, un albanese 25enne, per il reato di atti persecutori aggravati. Da dicembre infatti minacciava di morte anche con armi e molestava l'egiziano facendosi spesso vedere anche nel negozio della vittima, costringendola a mutare le proprie abitudini di vita e a denunciare la cosa alle Forze dell'ordine temendo per la propria vita.