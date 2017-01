Hotel Rigopiano: sale il bilancio delle vittine

I vigili del fuoco hanno recuperato poco dopo le 9 i corpi di altre due donne all'interno dell'hotel Rigopiano. Il bilancio ufficiale delle vittime sale a 14, mentre il numero dei dispersi scende a 15.



E altri tre corpi erano stati recuperati dai Vigili del fuoco dall'interno dell'hotel poco prima: si tratta di tre uomini, che ancora devono essere identificati.



Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha auspicato "uno sforzo unitario e comune di fronte alle calamità. Le buone parole devono unire e non dividere". "Le immagini dei soccorritori che in mezzo alla tormenta salvano vite umane - ha concluso Mattarella - sono un esempio di quello che intendiamo per popolo repubblicano".