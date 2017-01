Spagna: ragazzo 17enne accoltella 5 compagni di scuola

Questa mattina un ragazzo di 17 anni ha aggredito con un coltello i compagni di scuola in un liceo di Villena vicino ad Alicante.

Cinque giovani sono stati feriti in forma non grave, fra cui due ragazze, riferisce La Vanguardia. L'incidente si è verificato all'inizio della giornata scolastica, nell'Istituto Ies Las Fuentes di Villena. Il giovane è stato arrestato dalla Guardia Civil, che ha aperto un'indagine.

Diverse ambulanze sono state inviate sul posto per curare i feriti. Non sono noti per il moemnto i motivi che hanno spinto all'aggressione.