Sfregiata con l'acido: ritrovato pitbull di Tavares, già sequestrato per maltrattamenti



E' stato ritrovato e recuperato il cane appartenente a Eddy Tavares - principale indiziato per l'aggressione con l'acido a Gessica Notaro - di cui si erano perse le tracce. Il pitbull era stato sequestrato nel mese di luglio dagli agenti del Corpo Forestale dopo che aveva subito l’illecita amputazione, a fini estetici, dei padiglioni auricolari e - in attesa di giudizio per maltrattamento - avrebbe dovuto trovarsi nell'abitazione di Tavares a cui il giudice lo aveva affidato in custodia. Individuati dai Carabinieri Forestali di Rimini - insieme alle altre forze di polizia inquirenti - luogo e persona a cui Tavares aveva ceduto il cane, nella serata di ieri lo hanno recuperato e affidato ad una apposita struttura. Il nuovo proprietario è risultato non essere a conoscenza della misura cautelare.

Il cane, di nome Shark - giovane pitbull di un anno, riconosciuto tramite il microchip identificativo - è stato visitato dal Medico del Servizio Veterinario di Rimini che lo ha trovato in buone condizioni di salute e affidato in custodia giudiziaria nelle mani degli operatori del Canile “Stefano Cerni” di Rimini.