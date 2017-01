Polizia Civile: superstrada chiusa nel tratto interessato dall'incidente

La Polizia Civile comunica che a causa dell'incidente mortale avvenuto nei pressi della cosiddetta "Curva ad Bustrac", il tratto di superstrada rimarrà chiusa in entrambe le direzioni almeno fino alle ore 14.30. In sintesi, la strada sarà sbarrata per chi sale dal distributore dell'Agip, mentre chi scende sarà deviato verso i Boschetti.