Prosciolta per prescrizione la maga di Rimini, era accusata di truffa

In primo grado era stata condannata a 10 anni

Condannata in primo grado a 10 anni per truffa dal tribunale di Rimini nel 2010, Edda Galassi, conosciuta anche come 'la maga di via Fiandra', è stata prosciolta per prescrizione dalla Corte di Appello di Bologna. Stessa sorte per il figlio, Ermes Quadri, che aveva avuto una pena di tre anni per favoreggiamento. I giudici hanno comunque confermato le statuizioni civili.



Edda Galassi, bolognese di 67 anni, era stata denunciata da numerosi riminesi che le avevano pagato anche centinaia di milioni di lire e avevano partecipato a sedute esoteriche organizzate dalla donna, che sosteneva di essere in grado di mettersi in contatto con le persone defunte e di poter fare riti magici per scacciare il malocchio: quello per allontanarlo si celebrava nelle notti di luna piena e consisteva nel gettare in acqua i fagottini in stoffa confezionati dalla maga dal Ponte di Tiberio o da altri ponti sul fiume Marecchia.