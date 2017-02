MO: ok di Israele su regolarizzazione insediamenti, intanto ordigno esplode in Cisgiordania

Mentre arriva l’ok dal Parlamento israeliano alla regolarizzazione degli insediamenti sui terreni palestinesi della Cisgiordania, un ordigno rudimentale è stato lanciato stamane proprio in Cisgiordania, a Betlemme, nelle immediate vicinanze della Tomba di Rachele, un luogo di preghiera frequentato da fedeli ebrei.

A dare la notizia è la radio militare israeliana secondo cui nell'attacco non ci sarebbero vittime. Reparti militari sono accorsi sul posto per ricercare i criminali.