Marcaccini, Isola finita: espulso per procedimento penale a suo carico

L'Isola dei famosi si è già conclusa per il riccionese Andrea Marcaccini che lunedì è stato costretto ad abbandonare l'Honduras dato che la produzione è venuta a conoscenza di una denuncia per violenza a suo carico. La vicenda è balzata alle cronache dopo che la ex, la modella Daniela De Jesus ha rivelato al settimanale Chi di aver denunciato a luglio Marcaccini per violenza privata, stalking e lesioni. Le indagini della Procura sono in corso, ma il modello non aveva messo al corrente Mediaset al momento della firma del contratto violando così l'accordo.