Commette furto e viene arrestato al Pronto Soccorso di Rimini

Ieri sera i Carabinieri di Rimini hanno arrestato in flagranza di reato un 60enne pregiudicato, T.G. le iniziali, che è stato sorpreso mentre stava portando a segno un furto ai danni di un paziente del Pronto Soccorso di Rimini.

L'uomo era stato visto aggirarsi con fare sospetto nella zona triage, tra i pazienti distesi sulle barelle, e mentre un 70enne degente all'Ospedale si è recato in bagno, il ladro ha frugato nel giaccone piegato sotto la barella, riuscendo a rubare 150 euro.

I militari sono subito intervenuti, restituendo la somma alla vittima e fermando il pregiudicato, che questa mattina è stato condannato alla pena di 8 mesi di reclusione da scontare in carcere.