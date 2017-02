Pesaro: operazione "Pusher", due arresti da parte della Squadra Mobile

Tre operazioni legate alla droga per la Squadra Mobile di Pesaro nell'ambito delal indagine 'Pusher', che ha portato ad oltre 200 arresti in tutta Italia.

In manette un 44enne, gestore di un bar nel centro storico. Nello scantinato sono stati trovati 38 grammi di cocaina, 9 di marijuana, hascisc, una dose di mdma, un francobollo di Lsd, a della sostanza da taglio. Il bar è stato chiuso per tre mesi.

In manette anche un 62enne, socio di una ditta artigianale di Fano, sospettato di essere al centro di un'attività di spaccio di cocaina dentro la sua fabbrica, dove sono stati trovati 143 grammi di stupefacente. All'uomo sono stati sequestrati anche 2.100 euro.

Infine, in casa di un albanese di 32 anni, a Fano, sono state scoperte due dosi di cocaina da circa un grammo ciascuna ed un involucro con 16 grammi. L'uomo, irregolare sul territorio, è stato espulso ed è indagato in stato di libertà per spaccio.



VA