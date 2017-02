Ucraina: ancora scontri nel Donbass

La corrispondenza settimanale di Victoria Polischuk

Nei territori occupati del Donbass non si potranno tenere elezioni prima del ritiro dell'Esercito russo. Questa dichiarazione del Ministro agli Esteri ucraino è stata pubblicata giovedì, a commento delle recenti dichiarazioni dell'Ambasciatore tedesco sulla possibilità di elezioni nel Donbass.



Questa settimana la situazione nel Donbass è stata agitata. Oggi i militanti hanno continuato a bombardare le posizioni delle forze antiterrorismo ucraine, lungo tutta la linea di confine, utilizzando lanciatori di granate, mitragliatrici pesanti, piccole armi e armi vietate da “Minsk”. Lo riferisce l'ufficio stampa del quartier generale ATO.



Il Ministro agli Esteri della Lituania Linas Linkyavichus è arrivato ieri ad Avdiyivka. Ha incontrato gli abitanti del posto ed esaminato i danni. Il Ministro ha promesso 80.000 dollari di aiuti per la città. I militari ritengono che le informazioni ricevute da Linas Linkyavichus possano essere riferite ai suoi colleghi europei. Ieri è arrivato anche il secondo convoglio di aiuti umanitari della Croce Rossa. I residenti della città sul fronte necessitano di biancheria, candele, torce elettriche e materassi.



In tutte le regioni dell'Ucraina prosegue la raccolta di aiuti per gli abitanti di Avdiyivka. I gruppi di volontari sollecitano la gente a fornire abiti caldi, cibo e biancheria. Nel frattempo, in questi giorni, la temperatura nell'est dell'Ucraina è scesa a -20.