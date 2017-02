Borgo Maggiore: di nuovo cattivo odore a Cailungo, non si tratta di gas

Nuova segnalazione di cattivo odore in via dei Pradacci a Borgo Maggiore, nelle vicinanze dell'asilo nido. Non si tratta però di gas. I tecnici dell'azienda dei servizi sono intervenuto diverse volte la scorsa settimana, in seguito a chiamate, e con apposito strumenti hanno escluso la perdita di gas o altro combustibile. Non si sa cosa darebbe origine al cattivo odore, forse le fogne.