Rimini: trovato 43enne morto in casa, probabile overdose

Un uomo di 43 anni, è stato trovato senza vita nel suo appartamento di via Ceccarelli a Rimini. Il 43enne, nato a Forlì, ma residente nel Riminese è stato rinvenuto dai genitori che non avevano notizie del figlio da un paio di giorni. Sul posto sono intervenuti di Carabinieri che, dopo una prima analisi dell'appartamento, propendono per l'overdose. Vicino al corpo della vittima sarebbero state trovate diverse siringhe e l'uomo sarebbe anche noto alle forze dell'ordine per piccoli episodi di spaccio.