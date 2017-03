Conto Mazzini: la presunta tangente per l'acquisto della sede Bcsm

Finproject: smentite dal testimone Crosara le dichiarazioni di Tortorella

Sentiti altri testimoni oggi al Processo sul Conto Mazzini. Approfonditi alcuni aspetti legati a FinProject e all'acquisto della sede di Via del Voltone di Banca Centrale.





Giovanni Crosara, che è stato capo agenzia della filiale di Dogana della Banca Commerciale dal 2002 al 2008 ha negato di aver presentato a Nicola Tortorella – all'epoca direttore di Finproject – il cinese Jin Meizhao, indicato nell'istruttoria come un personaggio sodale della mafia cinese che ha movimentato attraverso la finanziaria decine di milioni di euro. Crosara – che così ha smentito una versione fornita dallo stesso Tortorella all'inquirente - ha riferito di conoscere Jin Meizhao in quanto ex cliente di Banca Commerciale che disponeva, mediante il conto della sorella, ingenti bonifici verso la Cina. Ha anche affermato di avere visto di persona che a Roma dirigeva reali attività – un bar di prestigio e un magazzino/deposito di abiti - formalmente intestate a sua moglie.

Simone Della Balda, dipendente di Banca Centrale – settore tesoreria – è stato invece sentito sui soldi pagati dall'istituto per l'acquisto dell'immobile di Via del Voltone. Ha negato di aver predisposto il pagamento da 3 milioni e 650mila euro, nonostante una mail con quella disposizione del vicedirettore Bernardi sia stata stampata proprio dalla sua postazione. Inizialmente il pagamento era previsto in un'unica soluzione poi è stato deciso di frazionarlo in due assegni e secondo l'accusa quello da 600mila euro sarebbe stato poi utilizzato per dazioni tangentizie. Per capire chi diede l'ordine del frazionamento in due assegni e come avvenne esattamente l'operazione, Della Balda, sollecitato dal Giudice, si è impegnato a depositare agli atti ulteriore documentazione. Verranno probabilmente sentiti in aula anche i suoi colleghi che all'epoca lavoravano in tesoreria.



l.s.