Questura PU; 7 segnalazioni per violenza alla polizia da inizio 2017

Escalation di denunce per maltrattamenti e atti persecutori nella provincia di Pesaro e Urbino. Cinque ammonimenti della questura dall'inizio dell'anno

L'ultimo caso sabato: una donna arriva al pronto soccorso con un occhio nero per cui ha avuto 6 giorni di prognosi. Era la quarta volta. Dove c'è ancora il silenzio parlano i referti e grazie ad un nuovo protocollo d'intesa la Squadra Mobile di Pesaro e Urbino inizia subito a indagare e la Questura può procedere d'ufficio.

Dall'inizio dell'anno 7 i casi di violenza sulle donne, 4 per maltrattamenti in famiglia, 2 per atti persecutori e un episodio di percosse.

Cinque gli ammonimenti per italiani tra i 35 e i 50 anni. Continua, intanto, la campagna di sensibilizzazione della Polizia di Stato "...Questo non è amore". Nella provincia di Pesaro e Urbino i maltrattamenti in famiglia sono stati 17 nel 2014, 8 nel 2015, 12 nel 2016 e 4 fino al 28 febbraio. Gli atti persecutori 10 nel 2014, 12 nel 2015, 13 nel 2016 e due fino ad oggi.

Dal 2013, come per lo stalking, il Questore in caso di violenza domestica può intervenire fin da subito con l'ammonimento.

Nel video le interviste a Natalina Baiocchi, dirigente Divisione anticrimine Questura PU, Antonio Lauriola, questore PU.



