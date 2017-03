Sarà effettuata l'autopsia sul cadavere ritrovato nel porto di Rimini

Sarà effettuata l'autopsia sul corpo dell'uomo ritrovato all'alba di oggi nel porto di Rimini. Si tratta di un 44enne, imprenditore, originario di Milano che alloggiava in un hotel di Marina Centro. Si trovava a Rimini per lavoro in compagnia del cognato, che ha raccontato di averlo cercato di salvare dalle acque gelide del canale. Per il momento gli uomini della Squadra Mobile non si sbilanciano ed ogni pista sul macabro ritrovamento rimane aperta.