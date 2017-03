Appalti e Camorra: 69 arresti, anche politici e imprenditori

Inchiesta della Dda di Napoli su 18 appalti concessi da comuni casertani, che secondo le accuse finivano quasi sempre a poche imprese, alcune secondo le indagini collegate al clan di camorra Zagaria. 69 le persone arrestate, fra loro anche politici e imprenditori. Fra gli arrestati il consigliere regionale Pasquale Sommese (Ncd), ex assessore al Turismo della Regione, e il sindaco di Aversa Enrico De Cristofaro. Contestati a vario titolo corruzione, turbativa d' asta e concorso esterno in associazione mafiosa. A Roma, nove (tra dirigenti Asl, un gestore di laboratori analisi e imprenditori) arrestati in un'inchiesta su corruzione.