Conto Mazzini: il mistero dell'assegno di Banca Centrale per la presunta tangente

L'ex tesoriere non ricorda chi gli diede la disposizione per frazionare il pagamento dell'immobile del Voltone

Verso la chiusura l'istruttoria dibattimentale del processo “Conto Mazzini”. Il prossimo 22 marzo ci sarà un'altra udienza per eventuali testimoni che non si sono presentati nelle udienze precedenti e il 4 aprile cominceranno gli interrogatori degli imputati.

Oggi sentita Rosa Zafferani, in relazione alla posizione di Giovanni Lonfernini. Ha descritto la fase politica che portò alla nascita dei Democratici di Centro nel 2007. Ha dichiarato di non aver mai saputo di eventuali “affari” tra gli ex politici imputati nel processo.

Il testimone Daniele Ercolani è stato invece sentito in relazione alla presunta tangente per l'acquisto delle sede di Banca Centrale: all'epoca dirigeva la tesoreria dell'istituto. Inizialmente il pagamento dell'immobile doveva essere effettuato con un assegno da 3 milioni e 650mila euro. Poi ad Ercolani arrivò la disposizione di emettere due assegni separati: uno da 3 milioni e 50mila euro e l'altro – la presunta tangente - da 600 mila. Ercolani non ricorda chi gli ordinò di fare due assegni e non uno. Il Vicedirettore dell'epoca, Daniele Bernardi, e l'ex presidente Bcsm, Antonio Valentini, in precedenti testimonianze hanno negato di aver dato quella disposizione. Su quell'operazione di frazionamento del pagamento non esiste alcuna documentazione cartacea o elettronica, in Banca Centrale. Resta, dunque, il mistero.



l.s.