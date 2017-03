Gessica Notaro oggi in tribunale protegge viso e privacy

Rinviato a giudizio per stalking Eddy Tavares

Blindato ed assediato da giornalisti il tribunale di Rimini, per l'udienza per stalking e minacce che si è conclusa con il rinvio a giudizio di Eddy Tavares, il giovane capoverdiano che è anche accusato di avere aggredito con l'acido la sua ex fidanzata, Gessica Notaro. Con il volto coperto da una garza che proteggeva le ferite, la riminese si è presentata all'udienza entrando da una porta secondaria. Anche all'interno dell'aula la privacy di Gessica è stata garantita da un paravento. Il giudice che l'ha vista in volto, ha riferito l'avvocato alla fine dell'udienza, ”si è reso conto della gravità delle lesioni e delle situazione, prima che lei lasciasse l'aula perché troppo affaticata”. Ammessa la costituzione a parte civile della Regione Emilia Romagna, rigettata la richiesta di una perizia psichiatrica su Eddy Tavares, che la difesa del ragazzo ha chiesto per verificare la capacità del capoverdiano, viste le tendenze autolesionistiche manifestate in carcere, di affrontare un processo. Che si celebrerà il 27 aprile davanti al giudice monocratico del Tribunale di Rimini