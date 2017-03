Insetti e scarti nelle buste dell'insalata: 24 cinesi ripresi della telecamere

Avrebbero inserito sistematicamente materiali di scarto ed insetti morti nelle buste delle insalate destinate alla grande distribuzione. La vicenda, riportata dal Corriere Romagna, riguarda 24 operai cinesi che al momento sono indagati e non ancora imputati. Sono accusati anche di aver rubato sistematicamente i cibi che dovevano confezionare. Gli operai risiedono prevalentemente in Romagna e sono stati incastrati da telecamere di sorveglianza posizionate proprio per le indagini. Secondo le accuse, riporta ancora il Corriere Romagna, il tutto farebbe parte di una precisa volontà di danneggiare l'azienda, forse per motivi legati a questioni lavorative.