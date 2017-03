San Marino: trovato il corpo senza vita di un 28enne di Cesenatico nei pressi della rupe

Il corpo di un giovane senza vita è stato trovato in mattinata, verso le 12, a San Marino Città lungo un sentiero a ridosso di un muro di contenimento prospiciente la rupe nella zona della Pieve. Sul posto è intervenuto anche il magistrato inquirente, Alberto Buriani. Ancora incerte le cause del decesso. La Gendarmeria proprio oggi aveva ricevuto da parte dei Carabinieri una segnalazione di scomparsa del ragazzo, residente a Cesenatico. Per questo si è subito attivato il protocollo per la ricerca di persone disperse con Gendarmeria, Polizia Civile, Guardia di Rocca, Guardie Ecologiche impegnate nelle ricerche. Immediatamente allertato dal Servizio di Protezione Civile anche il Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna. L'auto del giovane è stata rinvenuta nei pressi di Borgo Maggiore.