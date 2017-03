Rimini. Intesta attività al figlio, ma è una copertura per sala scommesse online

La sezione Misure di prevenzione della Questura di Rimini ha sequestrato un immobile del valore di svariate centinaia di migliaia di euro, riconducibile a un 48enne di Foggia residente da qualche anno a Rimini, già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Le indagini hanno consentito di accertare che l'uomo aveva avviato in Riviera un'attività imprenditoriale, formalmente intestata al figlio, che in realtà serviva da copertura per una sala scommesse on-line priva delle necessarie autorizzazioni. Nel giro di poco tempo era quindi entrato nella disponibilità di importanti somme di denaro che aveva utilizzato per comprare case e auto, omettendo l'obbligo di segnalarle alla Polizia tributaria.