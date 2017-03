Furto a Borgo Maggiore, smurata una cassaforte in via delle Selbuccie



Furto in un'abitazione di Borgo Maggiore in via delle Selbuccie. I ladri, in un'ora imprecisata tra sabato mattina e domenica sera, sono entrati nell'appartamento da una piccola finestra collocata sul retro dello stabile. Hanno poi raggiunto la stanza in cui era presente una piccola cassaforte che hanno smurato e portato via. All'interno, secondo le dichiarazioni dei proprietari di casa, vari preziosi per un valore di alcune migliaia di euro. Sono in corso accertamenti di polizia giudiziaria.