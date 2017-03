Mercato Saraceno: camion precipita da viadotto. Nulla da fare per il conducente

Incidente mortale, questa mattina, sulla E45. Un autoarticolato, mentre procedeva verso Cesena, per cause da accertare è precipitato da un viadotto nei pressi dell'uscita di Mercato Saraceno. Il mezzo è precipitato per alcune decine di metri; una caduta che non ha lasciato scampo al conducente. Inutile l'arrivo dei mezzi del 118; sul posto anche un'eliambulanza. Per recuperare il corpo del camionista – rimasto incastrato nella cabina - è stato necessario un complicato intervento dei Vigili del Fuoco.