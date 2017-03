Rimini: brutto incidente in via Montescudo. Coinvolta una coppia a bordo di uno scooterone

Nuovo incidente stradale, a Rimini, questa mattina. Erano circa le 9.30, quando una coppia a bordo di uno scooterone – marito e moglie, entrambi sulla cinquantina – stava procedendo lungo via Montescudo. Secondo alcune testimonianze, il motociclo, all'altezza dell'incrocio con via Maceri, avrebbe incocciato il cordolo di un marciapiede, provocando la caduta rovinosa dei coniugi. Sul posto sono subito giunte le ambulanze del 118, e la Polizia Stradale, per i rilievi del caso. I feriti sono stati trasportati d'urgenza all'Ospedale. Per la donna, a quanto pare, ferite di media gravità; più preoccupante la situazione dell'uomo.