Furto in negozio, la Polizia civile denuncia 4 russi

Nei controlli su strada preoccupa l'uso di droga e alcol tra i giovani

Durante la cerimonia dell'Arengo la Polizia Civile ha fermato, a San Marino Città, quattro persone di nazionalità russa, su segnalazione di un commerciante, perché sospettate di avere commesso un furto in un negozio di Città. Episodio ammesso dai quattro, una volta accompagnati in comando; tutti denunciati a piede libero. Nell'ultimo periodo la Polizia Civile ha denunciato 3 giovani per guida in stato di alterazione psicofisica: una ventenne italiana ed un sammarinese di 21 anni per abuso di sostanze alcoliche, un 31enne italiano perché alla guida sotto l'effetto di cocaina. La Polizia ha anche fermato un 42enne italiano su quale pendeva un mandato d'arresto da parte del Tribunale di San Marino, poi convertito in pena pecuniaria. Sequestrati un autocarro italiano ed una autovettura sammarinese che non avevano l'assicurazione ed un veicolo sammarinese risultato pignorato da Banca Centrale.