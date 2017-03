Ragazza ferita durante la festa della Segavecchia di Cotignola, trasportata in elisoccorso al Bufalini

Una ragazza di 24 anni, mentre sfilava come majorette durante la festa della Segavecchia di Cotignola, è stata centrata al capo dalla pedana di un ponteggio allestito nell'ex ospedale. Le pedane di metallo che costituivano il ponteggio hanno colpito la giovane, che è stata trasportata al Bufalini di Cesena con elisoccorso e codice di massima gravità.

I Carabinieri e la Polizia indagano sulle cause che hanno provocato il distaccamento del parapetto, colpito, sembrerebbe, dai bracci del carro allegorico sul quale era la 24enne.

La ragazza fortunatamente non sembrerebbe in pericolo di vita.



ep