Rimini: questa mattina due incidenti sul lavoro

Un operaio investito da una fiammata in pieno volto, un altro ha perso un dito della mano in un trituratore

Questa mattina a Rimini due incidenti sul lavoro, il primo è accaduto intorno alle 8 in un'azienda che produce semilavorati per le gelaterie. Per cause ancora in corso di accertamento un macchinario al quale un dipendente stava lavorando ha preso fuoco, colpendo con la fiammata il lavoratore in pieno volto. È intervenuto l'elicottero del 118 che ha trasportato l'uomo all'ospedale Bufalini di Cesena, dove è stato ricoverato nel reparto Grandi ustionati. L'uomo non è fortunatament in pericolo di vita.

Il secondo incidente verso le 10.30 in un'azienda che si occupa di gestione dei rifiuti. Un 43enne operaio di una ditta in appalto, stava facendo la cernita manuale dei materiali e, secondo la prima ricostruzione, ha messo una mano nel trituratore perdendo un dito. È stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale Infermi di Rimini. Su entrambe le vicende stanno indagando i carabinieri e la medicina del lavoro