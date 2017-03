Tragedia familiare a Trento: i due figli, di due anni e mezzo e quattro, sono stati uccisi dal padre

Sono due le piccole vittime di un dramma indescrivibile che questa mattina ha sconvolto Trento.

E' stata la madre, rincasando, a scoprire i corpi dei suoi due figli, di due anni e mezzo e quattro; ha lanciato subito l'allarme e le forze dell'ordine, dopo ore di ricerche, sono riuscite ad individuare il corpo del padre, Gabriele Sorrentino, di 44 anni, che aveva in custodia i piccoli.

Secondo gli inquirenti l'uomo, in un momento di follia, avrebbe ucciso i bambini a martellate, per poi suicidarsi.

Infatti il cadavere dell'uomo, che si è tolto la vita gettandosi da una rupe, è stato trovato in località Sardagna.

Per fortuna la sorella di 13 anni è salva, al momento della tragedia si trovava in gita scolastica.

La madre, sconvolta, ha riferito che questa mattina avrebbero dovuto firmare il rogito per l'acquisto di un appartamento. Alla base del gesto ci sarebbero quindi problemi economici legati all'acquisto dell'abitazione.

La donna è veterinario e il padre era consulente finanziario ed ex carabiniere. Secondo i vicini della famiglia, nel modernissimo quartiere delle Albere, i Sorrentino sembravano felici e nessuno si immaginava un epilogo del genere.

"Non avrei mai pensato che Gabriele avrebbe potuto fare una cosa del genere, sembravano la famiglia del Mulino Bianco", così un vicino di casa.