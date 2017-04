Sfregiata con l'acido: oggi il Ministro Orlando incontra Gessica Notaro

Il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, incontrerà oggi Gessica Notaro, la ragazza di Rimini aggredita e deturpata con l'acido. "Sì, la incontrerò - ha detto Orlando arrivando a Bologna - Ha chiesto di incontrare il ministro della Giustizia e siccome nelle condizioni in cui è muoversi e venire a Roma era più complicato, mi è sembrato giusto darle la possibilità di incontrarci qui". L'incontro era stato inizialmente organizzato per il 27 aprile. Orlando ha sottolineato come non ci sia nessuna connessione con l'appuntamento politico per cui è arrivato a Bologna.