Morte Raschi: effettuata l'autopsia

Nel pomeriggio è stata effettuata l'autopsia sul corpo di Leonardo Raschi, come disposto dal commissario della legge Volpinari. Ad effettuarla l'anatomopatologo Pier Paolo Balli per chiarire le cause del decesso del 58 enne sammarinese. Dopodiché sarà possibile celebrare le esequie.