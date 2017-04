Novafeltria: 79enne cade in un burrone, salvato

I tecnici del Soccorso Alpino della stazione di Monte Falco sono intervenuti per soccorrere un un uomo di 79 anni scivolato mentre cercava asparagi selvatici nel bosco nel comune di Novafeltria (Rimini). Si è trattato di un intervento molto difficoltoso, in località Uffugliano di Novafeltria. Alle 15.30 circa è scattato l'allarme al 118 Romagna per una persona ferita dopo una caduta in un dirupo difficile da raggiungere. Sono stati attivati ambulanza, eliambulanza e Soccorso Alpino, partito con le squadre operative della Valmarecchia e del Savio. Dopo la ricognizione dell'elicottero l'uomo è stato individuato e raggiunto dalle squadre del Saer e dei Vigili del fuoco, che si sono calati con corde lungo il dirupo. Una volta stabilizzato è stato portato in una zona a valle per essere poi caricato con il verricello sull'elicottero dei vigili del fuoco e quindi consegnato alle cure dell'equipaggio di Eliravenna per andare all'ospedale in codice di media gravità. Ha riportato diversi traumi.