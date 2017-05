Maltrattamenti in famiglia: 43enne di Santarcangelo agli arresti domiciliari



I Carabinieri di Rimini hanno eseguito un'ordinanza di applicazione degli arresti domiciliari nei confronti di un uomo di 43 anni, residente a Santarcangelo di Romagna, denunciato dalla ex moglie nel gennaio scorso. La donna aveva raccontato che 4 anni fa il marito aveva cominciato a picchiarla, maltrattarla e umiliarla, anche davanti ai 2 figli. Quando la donna aveva deciso di andarsene l'uomo l'aveva tempestata di messaggi offensivi, minacciosi, e denigratori. Gli investigatori della Squadra Mobile diretta da Massimo Sacco hanno accertato quanto denunciato dalla donna fornendo all'Autorità Giudiziaria tutti gli elementi per decidere per gli arresti domiciliari, che l'uomo dovrà scontare presso l'abitazione della coppia, lasciata dalla donna e dai figli da mesi.